En los tiempos actuales hay suficientes escuelas para atender toda la demanda de educación básica en el estado de Aguascalientes. Alguien se preguntará, entonces: ¿por qué todos los años se construyen escuelas nuevas? Estas se construyen en los nuevos fraccionamientos, en donde se han ido a vivir los matrimonios jóvenes con hijos que requieren educación preescolar, primaria y secundaria. Es deber de las autoridades construir escuelas en esos nuevos asentamientos humanos donde viven niñas, niños y adolescentes, hijos de familias que se cambiaron de casa. Por eso se construyen escuelas nuevas, no porque se haya incrementado la población escolar.

Ahora bien, hay quienes piensan, y lo dicen, que se construyen nuevas escuelas “para asegurar la calidad educativa”. Pensar así es una idea incompleta o, en el peor de los casos, es mentir. Construir una escuela es para dar espacios de estudio a niñas, niños y adolescentes que no alcanzaron inscripción en escuelas que ya no tienen cupo para más alumnos o porque las escuelas están muy retiradas del lugar donde viven. Es la razón de por qué las nuevas escuelas se construyen cerca del lugar donde viven los pequeños, en nuevos fraccionamientos donde viven ahora. Lo cual es un gran acierto de las autoridades; pero, que quede claro, con la construcción de una escuela no se garantiza, en automático, educación de calidad. Una nueva escuela ofrece espacios para los que desean estudiar y la calidad educativa es otra cosa; la calidad de la educación es resultado de un trabajo académico bien pensado, bien planeado, bien intencionado y ejecutado, con propósitos y metas determinados y con una atención esmerada, perseverante, sistemática, evaluada y retroalimentada permanentemente. Hay escuelas nuevas y escuelas que ya tienen funcionando por varios años; sin embargo, ofrecen una educación de “ahí se va”, de muy baja calidad.

Por lo anterior, no es suficiente construir escuelas y ya; hay que hacer algo más para brindar educación de calidad. Una vez construidas y entregadas las escuelas a la población, la siguiente tarea, la más importante, es implementar proyectos con el firme propósito de elevar la calidad de los servicios educativos, en los que participen, coordinadamente, autoridades, supervisores y directivos escolares, apoyos técnico-pedagógicos, docentes y padres de familia. No se trata simplemente de “ahí se va”; se trata de, responsable y profesionalmente, organizarse y poner en marcha acciones educativas que redunden en sólidos aprendizajes; como tampoco se trata de dejar solos a maestras y maestros para que realicen esfuerzos aislados en el proceso de enseñanza-aprendizaje; la tarea de educar es responsabilidad de todos los mencionados, pues no se olvide que se están formando niñas, niños, adolescentes y jóvenes en cuyas manos pronto estará el destino de México.

¡Cómo es deseable que el gobierno federal se interese no tan solo en las becas que reditúan votos, sino que encabece la promoción de una educación de calidad o de excelencia que está obligado a garantizar para los estudiantes del país! Es muy preocupante que el gobierno se dé cuenta de las evaluaciones recientes, en las que los adolescentes y jóvenes de México están en los lugares más bajos en conocimientos y en la aplicación de estos en la vida real, y que anteponga pretextos en lugar de dar la cara para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. El gobierno del estado, por su autonomía, también está obligado, después de construir escuelas, a mejorar la educación de los estudiantes, de los futuros ciudadanos, y no simplemente anunciar ideas de relumbrón o tomarse la foto. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no solo necesitan escuelas donde estudiar, sino escuelas que aseguren educación de calidad. (Con respeto y admiración, felicito a El Heraldo de Aguascalientes por sus 72 años informando, responsablemente, sobre acontecimientos diarios y formando opinión entre los lectores).