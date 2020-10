Los comerciantes del centro están consternados por el anuncio hecho en días pasados por el Ejecutivo del Estado de que se cancela la edición 2020 del Festival de las Calaveras. A decir del presidente de ACOCEN, Sergio Javier Piña de la Torre en la edición de este año, la zona centro estaba contemplada para la realización de algunos eventos que pudieran atraer a visitantes y turistas a este punto y generar derrama económica. “En el plan de reactivación económica de Gobierno del Estado estaba considerado eso, extender la festividad al centro. Era con la que íbamos a reanudar actividades después del Covid, pero este anuncio si nos viene a afectar”.

Afirmó que esta situación tiene mucho que ver con el hecho de que la gente no está respetando los protocolos de salud por lo que dijo que mientras la comunidad no participe y no se involucre e esto, la pandemia se va a extender bastante tiempo más. “Yo creo que esto es efecto de esa situación, de los descuidos que hemos tenido como sociedad y nos va a llegar diciembre y va a seguir igual”.

Afirmó que al ser diciembre una temporada de cierta derrama económica, el panorama para el comercio es incierto por la situación económica que no está como para gastar tanto. “Todo esto del Buen Fin y festividades de diciembre pues no sabemos cómo se vengan, pero una vez más se nos cancela un evento y es entendible. Hoy no estamos en las mejores condiciones o el semáforo epidemiológico no nos ayuda, pero otra vez es labor de todos. Tanto autoridades como empresarios y sociedad en general, si no lo vamos a entender así, va a seguir esta situación”.