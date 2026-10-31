Un hombre identificado como Francisco “N” fue vinculado a proceso por los delitos de fraude y falsificación de documentos, luego de que presuntamente utilizó un pagaré con una firma falsificada para conseguir que una persona le entregara un millón de pesos.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, el acusado habría engañado a la víctima al presentarle un pagaré como garantía, asegurando que contaba con el respaldo de una mujer que aparecía como aval.

Sin embargo, tanto la firma de la supuesta aval como el apartado de sus datos generales habrían sido falsificados por el propio Francisco “N”, quien de esta manera consiguió que le entregaran el dinero.

El caso salió a la luz después de que la víctima recibió una notificación relacionada con una demanda en su contra, en la que aparecía como aval de un pagaré.

Las investigaciones incluyeron dictámenes periciales que permitieron establecer que la firma del documento no correspondía a la mujer señalada como aval, sino que había sido elaborada por el propio imputado.

Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, que fue cumplimentada por agentes investigadores sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en la zona de Pocitos, al norte de la ciudad de Aguascalientes.

Tras su captura, Francisco “N” compareció ante un juez de Control, quien determinó vincularlo a proceso.