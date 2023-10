Miles de aficionados a los Pumas se dieron cita en las gradas del Estadio Victoria para ver a su equipo y en especial a la sensación del torneo, César Huerta, que se ha convertido en el ícono del cuadro universitario por el nivel que ha mostrado toda la temporada.

Tristemente para las aspiraciones de los capitalinos y de muchos seguidores auriazules, Huerta estuvo apenas 9 minutos en el terreno de juego ya que fue expulsado de manera injusta por el árbitro Abraham de Jesús Contreras en una jugada en donde hubo un choque entre Huerta y Emilio Martínez, el jugador de Necaxa sí recibió un codazo en el ojo por parte del jugador universitario, pero producto de una jugada sin mala intención que bien pudo quedar en amarilla.

La jugada se revisó en el VAR y de forma inexplicable Huerta fue echado dejando a Pumas con un hombre menos. Ante esta situación Necaxa consiguió obtener la batuta del partido, pero sin tener profundidad con pocas jugadas a la ofensiva. Sólo un par de centros y tiros de larga distancia se aparecieron en una primera mitad sin emociones. Fue hasta el 43′ cuando un tiro centro del ‘Toro’ Fernández se quedó cerca del gol visitante ante la llegada de Del Petre, que no alcanzó a rematar.

Para la segunda parte nuevamente Pumas se acercó al marco de Unsain gracias a un tiro libre de Aldrete, que pasó cerca del arco albirrojo. Al 70′ Necaxa tuvo la más clara con el enésimo mano a mano de Edgar Méndez frente al arco, y también la enésima falla del español que no pudo vencer a Julio González.

Cuatro minutos después Brian Samudio se convertiría en el héroe del encuentro al mandar un disparo potente fuera del área que Julio González no pudo rechazar en una evidente falla que le dio el gol a Necaxa. Poco después, Alexis Peña en un tiro de esquina estrellaría un cabezazo en el poste perdiendo la chance de aumentar la ventaja.

El marcador no se movería más y Necaxa por primera vez en el torneo y después de más de 10 partidos logró por fin una victoria en casa para llegar a 11 puntos y mantener una velita prendida para pelear por el play-in. Del otro lado, Pumas se quedó sin puntos y sin su mejor jugador para el próximo partido por una decisión que levantó polémica en la jornada de viernes de la Liga Mx.