Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Al justificar los recortes al Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados acusó a este órgano autónomo de no ajustarse a criterios de honradez y eficiencia a la hora de planear su gasto.

En el dictamen que será puesto a discusión hoy en la Comisión, se propone un recorte de 4 mil 475 millones de pesos al Instituto, para que su presupuesto quede en 20 mil 221 millones de pesos en 2023.

De esa asignación, 6 mil 233 millones de pesos corresponden a las prerrogativas de los partidos políticos.

«Tanto de la Exposición de Motivos como del PPEF 2023 y sus anexos se advierte que dicho Instituto requiere la cantidad de 14 mil 437 millones 935 mil 663 pesos respecto de su presupuesto base y de su cartera institucional de proyectos, para efectuar las tareas que le son encomendadas», justifica la Comisión para efectuar el recorte.

«En ese sentido, las razones que indica el INE son insuficientes para que esta Comisión tenga la certeza de que el ejercicio de los recursos públicos del presupuesto solicitado de manera adicional se pueda llevar a cabo conforme al artículo 134 constitucional, que prevé los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez».

La Comisión de Presupuesto, presidida por el morenista Erasmo González, acusa al INE de no sustentar suficientemente la necesidad de los recursos que solicita.

«No se aprecia una motivación suficiente de la que pueda desprenderse el gasto necesario para llevar a cabo las actividades referidas», se establece en la propuesta de dictamen.

«El INE no proporciona metodología ni estimaciones que permitan vincular la información objetiva de origen técnico con los montos a que hace referencia. Es decir, no se puede advertir la necesidad del gasto en su presupuesto base y de su cartera institucional de proyectos, a partir de la información proporcionada».