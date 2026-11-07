Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rindió ayer un homenaje a Milton Morales Figueroa, su antiguo colaborador y amigo, luego de que fuerzas federales abatieron en el Estado de México a Edgar Aarón «N», fundador del Cártel Nuevo Imperio y señalado como presunto autor intelectual del asesinato del ex mando policial.

Durante la ceremonia de graduación de la generación VI-2026 del Servicio de Protección Federal (SPF), el funcionario recordó a Morales Figueroa, asesinado el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México, cuando se encontraba en su día de descanso con su familia.

«Milton no solamente fue un compañero de trabajo, fue un amigo y un policía extraordinario, un hombre comprometido con su institución y con la seguridad de nuestro país, un hombre incorruptible», expresó.

García Harfuch relacionó el homicidio con Edgar Aarón «N», identificado como fundador y dirigente del Cártel Nuevo Imperio, quien murió el jueves durante un operativo de agentes federales en el Estado de México.

Explicó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intentaban cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada cuando fueron atacados a balazos por el presunto jefe criminal.

«Nuestros compañeros actuaron con valentía, repelieron la agresión y neutralizaron a este sujeto», afirmó.

El Secretario recordó que Morales Figueroa fue asesinado mientras se encontraba con su familia, desarmado y sin escoltas.

El ex mando policial fue uno de los colaboradores más cercanos de García Harfuch durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde participó en investigaciones y operaciones contra organizaciones delictivas de alto impacto.

Al momento de su asesinato, Morales Figueroa se desempeñaba como Coordinador General de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Policía capitalina.

El ataque ocurrió en calles de Coacalco, donde sujetos armados dispararon contra el mando policial y posteriormente escaparon.

Las investigaciones apuntaron a una agresión planeada contra el funcionario, quien había participado en operaciones contra estructuras criminales que operaban en la Ciudad de México y el Estado de México.

La muerte de Edgar Aarón «N» ocurrió más de dos años después del homicidio y representó un nuevo avance en las investigaciones sobre la organización señalada de ordenar el atentado.

Durante la misma ceremonia, García Harfuch también recordó a un agente del Servicio de Protección Federal asesinado el 17 de mayo pasado en Matamoros, Tamaulipas, durante un ataque contra personal asignado a la seguridad del Consulado de Estados Unidos.

El funcionario destacó la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias «El Axel» o «El Titán», identificado como segundo al mando de «Los Ciclones», una de las facciones del Cártel del Golfo que opera en la frontera tamaulipeca.

El presunto jefe criminal había sido detenido el 29 de octubre por elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, mediante trabajos de inteligencia militar.

Las autoridades lo señalaron como presunto responsable de ordenar la agresión contra los agentes federales, en la que también resultaron heridos otros elementos.

García Harfuch explicó que los primeros implicados habían sido detenidos pocas horas después del ataque y que las investigaciones permitieron identificar posteriormente a uno de los principales responsables de la estructura delictiva.

Al anunciar la captura de Cárdenas Rodríguez, el 29 de octubre, el Secretario aseguró que las investigaciones continuarían hasta detener a todos los involucrados.

«Su memoria y el compromiso de quienes arriesgan la vida para proteger a la ciudadanía nos obligan a continuar las investigaciones hasta detener a todos los responsables. No permitiremos que esta agresión quede impune», expresó entonces.

La detención de Cárdenas Rodríguez provocó bloqueos carreteros, incendios de vehículos y movilizaciones de grupos criminales en Matamoros y otros puntos de Tamaulipas.

EL PERFIL

Milton Morales Figueroa, agente asesinado el 21 de julio de 2024, cuando se encontraba en su día de descanso con su familia en Coacalco, Estado de México, fue director de la Fuerza Antisecuestro de la Fiscalía mexiquense y el primer coordinador de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la SSC.

Durante su trayectoria encabezó el decomiso de mil 680 kilos de cocaína en la Ciudad de México y participó en investigaciones de alto impacto, como el feminicidio de Abril Pérez Sagaón. También recibió reconocimientos de la Policía Federal, el Senado y la entonces PGR por su desempeño.

Con información de Reforma Staff