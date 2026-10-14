Mayumi Suzuki y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a los reclamos que le ha hecho por intervenir en asuntos internos del País, la Presidenta Sheinbaum calificó ayer al Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson como buen aliado del País.

Ante empresarios reunidos por el 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Mandataria reconoció el apoyo del diplomático en las negociaciones con Washington, después de semanas marcadas por cuestionamientos públicos a su actuación y versiones sobre dificultades para reunirse con ella.

«El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reúne con ustedes un día sí y otro día también para poder atender cualquier situación que tengamos, no solamente con el Gobierno de Estados Unidos.

«Y además hay que decir que el Embajador nos ayuda mucho, el Embajador Johnson, en los acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos, es un buen aliado de México. No solamente para la negociación que tenemos de manera permanente, sino para las medidas que hemos estado tomando», expresó.

El reconocimiento contrasta con el reclamo que Sheinbaum hizo a principios de octubre, cuando cuestionó la participación de Johnson en la colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial en Querétaro

En medio de esa controversia, Sheinbaum reconoció que Johnson había contribuido a resolver asuntos de la relación bilateral, pero cuestionó que en determinadas gestiones no se realizaran por los canales institucionales previstos en la legislación mexicana.