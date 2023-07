Staff Agencia Reforma

CDMX.- Meses antes de morir tras haber desaparecido en las montañas de San Gabriel, a las afueras de Los Ángeles, el actor Julian Sands había reflexionado sobre los peligros del senderismo.

De acuerdo con The Guardian, la estrella de Un Romance Indiscreto compartió que ya había tenido una experiencia desastrosa realizando esta actividad, pues encontró restos humanos en los Andes, cordillera que abarca siete países de América del Sur, entre ellos Chile y Argentina.

«He encontrado cosas espeluznantes en las montañas, cuando sabes que estás en un lugar donde muchas personas han perdido la vida, ya sea en el Eiger o en los Andes. Es posible que te enfrentes a restos humanos y eso puede ser escalofriante», compartió entonces el histrión, de 65 años, en una entrevista para Radio Times.

Justo hace una semana, un grupo de excursionistas encontraron los restos de un cuerpo humano, que resultaron ser de la estrella británica, casi 6 meses después de ser reportado como desaparecido.

«Los amigos con los que solía escalar han dejado de ir a las montañas. Si realmente no tienes el deseo, el enfoque para escalar una ruta, si no estás absolutamente comprometido, se vuelve mucho más peligroso», agregó.

En parte, la decisión de sus allegados estaba impulsada porque las paredes rocosas se han vuelto más inestables con el cambio climático, además de su edad.

Julian Sands, reconocido por sus papeles en producciones como Gothic y Warlock, El Brujo, había hablado en distintas ocasiones sobre su gusto por escalar montañas.

«Me encanta escalar montañas, he pasado mucho tiempo en los Alpes a lo largo de los años, mucho tiempo en los Andes, Alaska y las cordilleras americanas», compartió en 2020 a la revista Thrive.