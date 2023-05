La araña Loxosceles, conocida como «violinista», es una especie nocturna que se adapta a diversos ecosistemas. Según la Secretaría de Salud, dentro de los hogares, estas arañas prefieren los rincones oscuros, como debajo de tanques de gas, detrás de cuadros, entre escombros, armarios o en medio de la ropa.

Para evitar el riesgo de ser mordido por este arácnido, se recomienda mantener los hogares limpios y sacudir la ropa, el calzado, las sábanas y las cobijas regularmente.

En caso de ser mordido por una araña violinista, es importante no subestimar la situación y buscar atención médica lo más pronto posible. Se sugiere llevar la araña junto con la persona afectada al hospital.

En Aguascalientes, esta especie se encuentra prácticamente en toda la superficie y ha estado presente en la zona durante aproximadamente 400 millones de años.

Según los expertos, solo el 2% de las mordeduras de este artrópodo desencadenan una reacción severa que puede poner en peligro la vida del paciente. Sin embargo, en general, gracias a una respuesta rápida, las probabilidades de sobrevivir son altas.

No obstante, no se debe subestimar la gravedad de la mordedura y se recomienda buscar atención médica dentro de las primeras 12 horas del incidente, ya que después de ese período, la persona afectada puede experimentar fases críticas.

Es fundamental que el personal médico siga los protocolos de actuación para realizar un diagnóstico preciso, por lo que se requiere una gran responsabilidad al evaluar estos casos.