El Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga conmemoró su 18.º aniversario con una ceremonia en la que participaron estudiantes, docentes, personal administrativo y representantes de distintos niveles de gobierno y del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Durante el acto se entregaron reconocimientos a docentes y trabajadores administrativos por sus años de servicio y trayectoria, además de investigadores por los resultados obtenidos en sus respectivas áreas.

José Ernesto Olvera González, director del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, señaló que la comunidad educativa ha sido parte central del desarrollo de la institución durante casi dos décadas.

“Después de 18 años, me queda claro que el Tecnológico se construye con personas: con jóvenes que quieren estudiar, profesores que quieren enseñar, directivos dispuestos a servir y autoridades que creen que la educación pública iguala oportunidades”.

Por su parte, Ramón Jiménez López, director general del TecNM, informó que el sistema tecnológico nacional está integrado por 254 institutos y registra una matrícula cercana a los 650 mil estudiantes en el país.

“Los jóvenes estudiantes deben sentirse orgullosos, porque formamos una gran familia a nivel nacional. Somos 254 institutos tecnológicos y contamos con una matrícula cercana a los 650 mil estudiantes en todo el país. Para mí es un honor estar aquí en este día, reconociendo el talento de las y los docentes, así como el esfuerzo y dedicación de toda la comunidad educativa”, expresó.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, también participó en la ceremonia y dirigió un mensaje a los estudiantes sobre la preparación académica y las oportunidades profesionales.

“Siempre digo que la educación es la mejor herencia que les pueden dejar sus padres y que les podemos dejar los gobiernos, porque son esas herramientas con las que van a ganar en el mundo. Si hay conocimiento, no hay fronteras ni límites. Escriban su propia historia con las palabras del éxito, el esfuerzo, el estudio y la superación”, señaló.

A la conmemoración acudieron también Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga; Humberto Ambriz Delgadillo, diputado federal; Heriberto Gallegos Serna, diputado local; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Luis Enrique Morales Castillo, segundo comandante del 4.º Regimiento Mecanizado de la 14/a. Zona Militar; Aquiles Romero González, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública; Marco Polo Mendoza Otero, secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional del TecNM, y Guillermo Hernández Duque, asesor de Educación e Internacionalización del Consejo Coordinador Empresarial Aguascalientes.