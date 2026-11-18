El Congreso del Estado representa un gasto aproximado de 850 mil pesos diarios para los ciudadanos, mientras que 178 iniciativas acumulan más de un año sin resolverse, reveló Edgar Uriel Dávila Araiza, creador de la plataforma ciudadana Participativos, que busca transparentar y evaluar el desempeño de los diputados.

El economista explicó que, con un presupuesto de 310 millones de pesos para 2026, el Poder Legislativo tiene un costo de 217 pesos por habitante, mientras que cada uno de los 27 diputados representa un gasto anual de 11.5 millones de pesos.

Detalló que durante 2025 se registraron 567 iniciativas, con un costo aproximado de 939 mil pesos por cada propuesta aprobada. Además de las 178 que llevan más de un año pendientes de resolución, otras 303 acumulan más de 120 días sin dictamen.

El análisis establece que una iniciativa tarda, en promedio, 150.2 días en completar su proceso legislativo; el 49% de las aprobadas consigue ese resultado durante su primer año y el 27%, en 60 días o menos.

Para integrar estos indicadores, se analizaron mil 260 iniciativas y 679 decretos mediante el cruce de información procedente de los registros oficiales del Congreso.

Dávila Araiza anunció también la creación del Índice de Productividad Legislativa (IPL), que evaluará a los legisladores con base en cuatro criterios: iniciativas presentadas, propuestas aprobadas, impacto potencial de las reformas y asistencia a sesiones.

Señaló que Participativos surgió ante las dificultades para localizar y comparar información pública dispersa en distintos portales gubernamentales.

El proyecto incluye la sección Decides, donde los ciudadanos podrán proponer obras públicas, identificar a sus representantes y elaborar solicitudes dirigidas a las autoridades.

La información se actualizará inicialmente cada 15 días, con la intención de que posteriormente se realicen actualizaciones semanales.

Finalmente, adelantó que trabajan en la constitución de una asociación civil para ampliar el proyecto, incorporar información de los ayuntamientos y extenderlo a otras entidades, posiblemente comenzando por Zacatecas.