Para evitar el desvío de dinero público con fines proselitistas, el Congreso del Estado establecerá controles administrativos estrictos para impedir que las partidas presupuestales de gestión social sean utilizadas por los legisladores durante el próximo proceso electoral.

Así lo dio a conocer el diputado Adán Valdivia López, presidente del Comité de Administración del Poder Legislativo local, quien detalló que, a partir de enero, se firmará un convenio de colaboración entre las distintas fuerzas políticas para suspender la entrega de apoyos asistenciales directos o dádivas que puedan incidir en la intención de voto.

«No se va a poder hacer uso de un solo centavo en el tema de gestiones. El trabajo de los diputados durante las campañas deberá ser estrictamente técnico y legislativo», aseveró Valdivia López, tras subrayar que el desempeño y la cercanía diaria con la ciudadanía deben ser la única carta de presentación de quienes buscan el respaldo popular.

Precisó que la medida se aplicará al inicio del año, toda vez que, durante el periodo ordinario de septiembre a diciembre, los partidos desahogarán sus procesos internos. Estimó, además, que al menos la mitad de los integrantes del pleno tiene la posibilidad de buscar la reelección, incluidos los miembros de la bancada de Morena.

Por otra parte, en materia de ordenamiento financiero y laboral de cara a la conclusión de la legislatura, garantizó que el personal temporal asignado a los diputados será liquidado conforme a la ley y aseguró que la siguiente legislatura recibirá un presupuesto equilibrado y contará solo con la plantilla sindicalizada y de base.