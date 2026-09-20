Con 26 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para endurecer las penas por el delito de abigeato y sus modalidades equiparadas, con condenas de hasta 15 años de prisión, además del pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

El dictamen acumulado de la Comisión de Justicia, que resolvió iniciativas presentadas por las bancadas del PAN, Fuerza por Aguascalientes y Morena, modifica los artículos 143, 144 y 145 de la legislación penal local.

En el artículo 143 se establecen penas de 6 a 15 años de prisión y multas de 200 a 500 días por el apoderamiento ilegítimo de ganado ajeno. Asimismo, el apoderamiento de ganado propio que se encuentre legalmente en posesión de un tercero y que afecte su patrimonio se castigará con penas de 5 a 13 años de prisión y multas de 200 a 700 días.

Las modificaciones al artículo 144 establecen agravantes cuando el robo represente el 20% o más del hato; se alteren o eliminen marcas de identificación; intervengan familiares, empleados o servidores públicos; se simule pertenecer a corporaciones policiales, o el delito ocurra durante emergencias o en perjuicio de ejidos.

Respecto al artículo 145, el abigeato equiparado se sancionará con penas de 5 a 8 años de prisión para quien altere, fabrique o utilice marcas, dispositivos electromagnéticos o aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), o expida certificados falsos para obtener guías de tránsito. Como pena accesoria, los responsables perderán hasta por cinco años el derecho a recibir apoyos públicos destinados al sector pecuario.

La reforma responde al impacto del sector en la entidad, donde representa el 28.4% de la producción primaria. Entre enero y febrero de 2026 se registraron 29 denuncias por este delito en Aguascalientes, Jesús María, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos.