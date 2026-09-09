La presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada Arlette Muñoz Cervantes, garantizó que el Poder Legislativo dará seguimiento puntual a cualquier asunto pendiente para colocar en verde el semáforo del Sistema Estatal Anticorrupción. Sostuvo que, actualmente, la mayoría de las obligaciones se encuentran cumplidas.

La legisladora fijó esta postura tras las declaraciones del Comité de Participación Ciudadana respecto de un presunto rezago en la atención de sus recomendaciones.

En entrevista con El Heraldo, Muñoz Cervantes detalló que el mecanismo de evaluación opera mediante un semáforo dinámico, cuyo color cambia conforme la información es entregada y validada. Explicó que existe comunicación periódica entre la Contraloría Interna del Congreso y el comité evaluador para mantener actualizados los expedientes.

Para respaldar el nivel de cumplimiento del Congreso del Estado respecto del artículo 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la diputada dio lectura a la cronología del proceso:

El 24 de diciembre de 2019, el Comité Coordinador Nacional determinó la operatividad de los formatos digitales a partir del 1 de mayo de 2021.

El 18 de enero de 2021, el Congreso del Estado expidió normas internas que, en su disposición séptima, permitían la entrega de documentos firmados.

Entre 2021 y 2025, el Comité Coordinador recomendó suprimir la opción física, postura ratificada mediante la recomendación RSCC S 2025 065.

El 10 de agosto, la Contraloría Interna emitió nuevas disposiciones que dejaron sin efecto la normativa de 2021 y eliminaron la modalidad impresa.

La legisladora aseveró que, con la emisión de los nuevos lineamientos, el requerimiento quedó atendido. Añadió que el Congreso del Estado mantendrá la coordinación institucional con el órgano anticorrupción para resolver los asuntos que continúan en revisión.