La LXVI Legislatura local dio un paso en materia de regulación patrimonial y derechos sociales tras aprobar, en sesión de pleno, dictámenes relacionados con el uso de inmuebles públicos, la igualdad de derechos para la ciudadanía naturalizada y el control de los incrementos en el costo de la vivienda rentada en la entidad.

En materia de patrimonio e infraestructura social, los diputados avalaron el dictamen para reformar la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado que faculta a la Junta Directiva del organismo para otorgar bienes inmuebles en comodato de manera excepcional.

El diputado Salvador Alcalá argumentó que esta modalidad no vulnera el patrimonio ni la viabilidad financiera del instituto y permite que predios en desuso se destinen a proyectos de salud, educación o seguridad pública. Asimismo, se aprobó la reserva para fijar un límite temporal de un año a estos préstamos y garantizar que tengan un fin estrictamente público.

Por otra parte, con el objetivo de eliminar brechas de discriminación social, el pleno avaló la reforma a la Ley de Participación Ciudadana que incorpora el principio de visibilización e igualdad de derechos para las personas mexicanas por naturalización, garantizando plena inclusión en los mecanismos de participación social locales.

Finalmente, se aprobó la reforma al Código Civil del Estado, para limitar los incrementos anuales en los arrendamientos de vivienda. La normativa dispone que los contratos deben estipularse en moneda nacional y los aumentos no rebasarán la tasa de inflación anual reportada por el Banco de México correspondiente al año inmediato anterior.