La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional el artículo 149 del Código Penal del Estado, no derivará en la liberación de personas ni en la reposición de procedimientos penales en la entidad, informó el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García.

El pronunciamiento se da luego de que el Pleno de la SCJN invalidara la reforma aprobada por el Congreso del Estado en febrero de 2026 en materia de extorsión, al determinar que los legisladores locales carecían de competencia para establecer tipos penales, sanciones y agravantes en una materia reservada al Congreso de la Unión.

Ante la pregunta expresa sobre si el Poder Legislativo local solicitó la opinión técnica del organismo procurador de justicia antes de votar las reformas al Código Penal estatal, el fiscal general precisó que no existió tal comunicación.

Alonso García indicó que, en caso de haber sido requerida para emitir una postura institucional sobre el proyecto legislativo, la Fiscalía General del Estado habría señalado la imposibilidad jurídica de modificar los ordenamientos locales por encima de la legislación general aplicable en todo el país.

Al respecto, el titular de la Fiscalía General del Estado explicó que las investigaciones y los procesos penales iniciados en la entidad por el delito de extorsión se sustentaron en la Ley General expedida por la Federación y no en la disposición local anulada por el máximo tribunal.