El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para ampliar los supuestos del delito de allanamiento y establecer una agravante por el robo de productos agrícolas.

En sesión ordinaria, también se avalaron modificaciones legales relacionadas con obra pública, inclusión de personas con discapacidad, violencia de género y emprendimiento digital.

El pleno aprobó ampliar la protección penal a viviendas, predios urbanos y rurales, establecimientos, oficinas e instalaciones de acceso restringido. La reforma establece penas de dos a siete años de prisión por allanamiento de casas habitación y de dos a cuatro años cuando se trate de otros inmuebles, además de multas y reparación de daños.

En materia agrícola, se incorporó una agravante al delito de robo cuando este afecte cultivos, frutos, árboles, plantas o semillas destinados a la producción, tanto en campo abierto como en invernaderos.

También se aprobaron disposiciones para promover el uso de materiales reciclados en infraestructura pública y establecer criterios de sostenibilidad y vida útil en proyectos viales.

En materia de inclusión, se avalaron reformas para reconocer la Lengua de Señas Mexicana y establecer mecanismos de atención accesible en las administraciones públicas.

Respecto a la violencia de género, el Congreso aprobó medidas permanentes de sensibilización social e incorporó el acoso sexual en espacios públicos como una modalidad específica de violencia.

La sesión incluyó reformas para impulsar el emprendimiento digital, garantizar el uso de lenguas indígenas en actividades legislativas y crear una medalla de reconocimiento a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, se aprobaron ajustes de técnica legislativa al Código Penal para precisar disposiciones y evitar inconsistencias en su interpretación.