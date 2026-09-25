Para frenar los vacíos legales que exponían a la niñez ante redes de abuso y explotación, el Congreso del Estado aprobó reformas que obligarán a los establecimientos de hospedaje a exigir a los adultos que viajen con menores la acreditación legal del parentesco, además de prohibir las cirugías estéticas en personas menores de 18 años.

Durante la Sesión Ordinaria, el Pleno aprobó por unanimidad la modificación a la Ley de Turismo del Estado, que establece protocolos estrictos de verificación, resguardo y reporte en hoteles, moteles y plataformas digitales de alojamiento.

La medida pretende combatir el turismo sexual infantil mediante la verificación de la patria potestad o tutela legal. En caso de no acreditarse el vínculo o detectarse situaciones de riesgo, los prestadores del servicio deberán negar el hospedaje y notificar inmediatamente a las autoridades competentes.

La iniciativa responde al hecho de que México ocupa el segundo lugar mundial en explotación sexual infantil dentro del sector turístico y a que organismos como UNICEF han alertado sobre el incremento de este delito mediante el uso de tecnologías.

Las propuestas fueron impulsadas por los legisladores Arlette Muñoz, Genny López, Salvador Alcalá y Fernando Alférez, con la adhesión de Alejandra Peña, José Trinidad Romo, Yaszú Muñoz y Omar Valdés.

PROHÍBEN CIRUGÍAS PARA LOS MENORES

Por otra parte, con 20 votos a favor, se avaló la adición del artículo 226 Ter a la Ley de Salud del Estado para prohibir las cirugías estéticas no reconstructivas en menores de edad.

Promovida por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, la reforma contempla sanciones administrativas, civiles y penales, exceptuando únicamente los procedimientos de reconstrucción derivados de accidentes, enfermedades o malformaciones congénitas debidamente avalados.