El Congreso del Estado atendió parcialmente una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucionales diversos cobros por servicios administrativos y sanciones municipales, al reformar la Ley de Ingresos estatal de 2026, pero dejó pendientes las adecuaciones correspondientes a 10 municipios.

La resolución deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 23/2026, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante la cual se invalidaron tarifas por búsqueda de información, digitalización, expedición de copias y entrega de archivos electrónicos.

La Corte determinó que los cobros eran desproporcionados respecto del costo de los servicios y vulneraban el principio de gratuidad en el acceso a la información. También anuló sanciones municipales por insultos a autoridades e inspectores, debido a la falta de claridad en la definición de las conductas sancionadas.

El fallo otorgó al Congreso un plazo de 60 días naturales, a partir de su notificación, para realizar las adecuaciones legislativas.

En respuesta, la gobernadora Tere Jiménez presentó el 22 de octubre una iniciativa que fue aprobada por los diputados. La reforma fijó cuotas de cinco pesos por copias simples, 17 pesos por copias certificadas y de uno a dos pesos por digitalización, además de establecer la gratuidad de las búsquedas catastrales.

Sin embargo, el Congreso aún no modifica las leyes de ingresos de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá.

Aunque los cobros invalidados por la SCJN no pueden seguir aplicándose conforme a los efectos de la sentencia, siguen pendientes la actualización formal de las disposiciones municipales y el cumplimiento integral del mandato judicial.