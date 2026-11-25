Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: UIF congeló nuevamente cuentas bancarias del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y no podrá disponer de sus jugosas pensiones.

La UIF interpuso un recurso de reclamación ante el Tribunal de Justicia Administrativa y logró que se negara el amparo que Rocha había obtenido, tras el congelamiento de cuentas ordenado en mayo pasado.

El descongelamiento parcial de las cuentas de Rocha lo ordenó un Tribunal y se ejecutó el pasado 5 de noviembre. Sin embargo, la UIF interpuso una reclamación y argumentó que permitir el acceso a dichos recursos por parte de Rocha «afectaría el orden público y el interés social».

La Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó ante el recurso de la UIF, negar la suspensión definitiva que tenía Rocha Moya para recibir y disponer de los recursos provenientes de sus pensiones con lo que posibilitó el nuevo congelamiento.

Esto comprende los recursos provenientes de las pensiones previamente depositadas en las cuentas bloqueadas y los correspondientes futuros pagos.

Asimismo, el Tribunal rechazó las solicitudes para habilitar una cuenta exclusiva y establecer una cantidad periódica para cubrir sus gastos básicos, por lo que todas sus cuentas bancarias permanecen bloqueadas.

En el 2025, Rocha Moya, de 77 años, reportó que cobraba pensiones por el IMSS, el ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Tan sólo por esas tres pensiones, el morenista cobró 1.6 millones de pesos en un año. Además, como Gobernador tuvo ingresos por 797 mil pesos.

Estados Unidos acusó el pasado 29 de abril a Rubén Rocha y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa de haberse asociado con los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán para permitirles operar en ese estado.

Tras la imputación, Rocha Moya solicitó licencia al cargo el 1 de mayo y días después le fueron congeladas sus cuentas bancarias.

Pero la FGR le ha dado largas y asegura que en México apenas se investiga y no tiene «elementos» para acusarlo de narcotráfico.

El nuevo congelamiento se produce en medio de la intensificación de acciones armadas de fuerzas federales en la entidad que incluyen la detención del capo «El Chapo Isidro» en Guasave.

El Secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch acusó el pasado lunes a funcionarios estatales de Sinaloa de proteger al narco.

Advertencia

«Durante años, (los criminales) sembraron violencia (…) pudieron actuar con impunidad porque hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que simplemente, por omisión, permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años», señaló Omar García Harfuch, el lunes pasado luego de detallar la captura de «El Chapo Isidro».