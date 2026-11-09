Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un año después de haber sido impulsada en el Senado de la República, la iniciativa que abriría la puerta a la práctica de la eutanasia para pacientes sin perspectivas de cura entró en coma irreversible.

En la más reciente sesión de la Comisión de Salud, que preside el morenista José Manuel Cruz Castellanos, el tema ni siquiera fue incluido entre los asuntos a dictaminar.

Una fuente parlamentaria consultada aseguró que la Secretaría de Salud nunca vio «con buenos ojos» la propuesta, conocida como Ley Trasciende, por lo que el asunto quedó de facto en la congeladora.

«A mí me gustaría que sacáramos el dictamen, pero por lo que yo he visto, en la última reunión que tuvimos de la Comisión de Salud ni siquiera se tocó el tema; no estaba en la lista. Entonces, allí vi como que alguien quiere que se enfríe», resumió un integrante de dicha comisión.

Por añadidura, hizo notar que los grupos de la sociedad civil que el año pasado respaldaron la iniciativa «ya ni siquiera se han acercado al Senado… El asunto ya no lo veo viable».

Dentro de la bancada de Morena, los senadores Lilia Margarita Valdez y Emmanuel Reyes Carmona habían impulsado la dictaminación de la propuesta; por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio pugnaba también por su aprobación.

Desde noviembre del año pasado, Samara Martínez, una joven de 33 años que padece enfermedades crónico-degenerativas en etapa terminal, sigue luchando para que la iniciativa prospere.

Junto con integrantes del movimiento «Samara Martínez: Ley Trasciende», la joven clausuró de manera simbólica la Secretaría de Salud a principios de semana. Instalaron una ofrenda con cempasúchil, veladoras y fotografías de pacientes que murieron con dolor y sin la posibilidad de elegir.

«Desde febrero el Senado le pidió a Salud la opinión técnica y no hemos recibido nada. Ya van casi nueve meses», deploró.

La senadora Valdez ha sostenido que la Ley Trasciende «es una iniciativa noble que piensa en los que nadie piensa: en los pacientes con enfermedades terminales -cáncer, insuficiencia renal, problemas de convulsiones-. Se tiene la idea de que «ya te tocó sufrir, y ahora te aguantas hasta que esto acabe».