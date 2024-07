Guadalupe Oviedo Agencia Reforma

MONTERREY.- La anunciada Gigafactory de Tesla en el municipio de Santa Catarina fue puesta ayer en «pausa» por Elon Musk, director ejecutivo del fabricante de autos eléctricos.

«Estamos pausando la Gigafactory de México», expresó.

«Creo que tenemos que ver dónde vamos a estar después de las elecciones», añadió sobre los próximos comicios presidenciales de Estados Unidos, que se realizarán el 5 de noviembre.

«(Donald) Trump ha dicho que impondrá fuertes aranceles a los vehículos producidos en México, así que no tendría sentido invertir mucho en México», dijo en referencia a una de las propuestas del candidato y ex Presidente republicano.

El magnate no dejó ninguna duda al contestar ayer una pregunta sobre el cronograma de la Gigafactory de Santa Catarina durante la llamada telefónica con analistas para revisar los resultados del segundo trimestre de la armadora.

Las declaraciones de Musk son el último eslabón de una historia que inició muy calientita, con gran urgencia y fanfarrias, pero que en el tiempo se ha puesto más fría que un esquimal en el polo norte.

Los planes para construir la planta fueron anunciados oficialmente el 1 de marzo del 2023 durante el «Día del Inversionista» de Tesla.

En ese entonces se anunció un proyecto de inversión por 5 mil millones de dólares en Santa Catarina para producir el Modelo 2, un auto más accesible que costaría unos 25 mil dólares.

En medio de la efervescencia, al inicio del 2023 Tesla adquirió seis terrenos por 2 mil 350 millones de pesos en Santa Catarina, y solicitó obras viales y de infraestructura hidráulica, mismas que el Estado ya tiene en proceso.

La Administración de Gobernador emecista Samuel García también reveló que el paquete de incentivos para la instalación de la Gigaplanta ascendería a 2 mil 627 millones de pesos e incluirían reducciones en el pago de Impuesto Sobre Nómina.

Y aunque el Mandatario inicialmente declaró que la construcción duraría nueve meses y arrancaría operaciones en enero del 2024, el proyecto fue aplazándose una y otra vez.