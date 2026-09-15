Aguascalientes podría tener hasta 18 mil casos de demencia, mientras que a nivel nacional la Secretaría de Salud reconoce alrededor de 1.6 millones de personas con algún tipo de demencia, muchos de ellos sin diagnóstico oportuno, advirtió Bertha Dora Quezada Sánchez, presidenta de la Fundación Familiares de Alzheimer.

En rueda de prensa con motivo del Mes Mundial del Alzheimer, señaló que uno de los principales problemas es la falta de capacitación de los médicos de primer contacto para identificar los primeros síntomas y canalizar a los pacientes hacia una atención especializada. Explicó que las familias suelen confundir los cambios de conducta y pérdida de memoria con un proceso normal del envejecimiento, por lo que pueden transcurrir años antes de buscar ayuda. Indicó que la Fundación ha planteado ante autoridades federales y estatales la necesidad de fortalecer la capacitación del personal de salud y establecer una atención multidisciplinaria con médicos, psicólogos, enfermería y trabajo social.

Afirmó que México cuenta con un Plan Nacional de Demencias elaborado desde 2014, pero consideró necesario actualizarlo y aplicarlo con mayor alcance. Destacó que el diagnóstico temprano permite iniciar estrategias de atención no farmacológica, como estimulación cognitiva y rehabilitación física, que pueden contribuir a retrasar el deterioro y conservar la autonomía del paciente durante mayor tiempo.

La Fundación realizará los días 17 y 18 de septiembre el 16º Encuentro de la Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias, con el lema “Un reto para la humanidad”, en la Unidad de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dirigido a profesionales, estudiantes de la salud, familiares y cuidadores, donde se abordarán temas de geriatría, psicología, neuropsicología, genética y rehabilitación física, además de un taller especializado para profesionales de psicología.