Staff Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió un nuevo desliz ayer al referirse a la Franja de Gaza como «Ucrania».

Durante una reunión en la Casa Blanca con la Primera Ministra italiana, Georgia Meloni, el Mandatario dijo que Israel no permite la entrada de suficiente ayuda humanitaria al enclave palestino. Sin embargo, mencionó al país que actualmente se enfrenta con Rusia.

«En los próximos días, vamos a unirnos a nuestros amigos de Jordania y otros países para realizar lanzamientos aéreos [de suministros] a Ucrania», afirmó.

Biden y Meloni charlaron sobre los esfuerzos internacionales para evitar que la guerra en el enclave palestino se convierta en un conflicto de mayor envergadura, así como del apoyo a Ucrania.

El Mandatario estadounidense recibió a la jefa del Gobierno italiano en la Oficina Oval cantándole brevemente la canción «Georgia On My Mind», de Ray Charles, como gesto amistoso entre ambos.

Al inicio del encuentro, Meloni hizo referencia a la crisis migratoria europea y destacó la necesidad de combatir el tráfico de personas, que a su juicio se ha convertido en «la actividad financiera criminal más rentable a nivel mundial».

«Vine hoy aquí con una propuesta para lanzar una alianza global contra la trata de personas», subrayó.

Meloni hizo estos comentarios un día después de que Biden y el ex Presidente Donald Trump visitaran por separado la frontera con México, ante la relevancia que el tema migratorio tendrá en las elecciones del 5 de noviembre.