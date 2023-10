La Noticia:

Entonces el SEÑOR se le apareció a Abram y le dijo: ‘Daré esta tierra a tu descendencia’. Y Abram edificó allí un altar y lo dedicó al SEÑOR, quien se le había aparecido… (Génesis 12:7, Nueva Traducción Viviente).

El conflicto en la Franja de Gaza sigue dando de qué hablar. La explosión en un hospital, sin duda reprobable, ha servido al mundo árabe para condenar a Israel, en tanto que este país niega haber estado detrás y culpa a un misil mal dirigido del grupo Hamás. Lo cierto es que la zona está caliente y ha influenciado para que existan atentados en nombre de Alá y manifestaciones frente a embajadas de Israel y Estados Unidos. ¿Cómo comenzó todo? ¿Quién tiene derecho al territorio donde se ubica el moderno estado de Israel?

Tendremos que remontarnos a tiempos bíblicos, de hecho, al primer libro de la Biblia: el Génesis. Como leemos arriba, Dios le prometió a Abram (más adelante cambió su nombre a Abraham): “Daré esta tierra a tu descendencia” (Gn 12:7). Comencemos por ahí. ¿Quién es la descendencia de Abram? ¿Los judíos o los musulmanes?

Lo complicado es que cualquier respuesta es válida. Veamos. Resulta que Abram ya tenía 85 años y no tenía hijos porque su esposa Sarai era estéril. Abram le pidió a Dios un descendiente a lo cual Dios le respondió: “Mira al cielo y, si puedes, cuenta las estrellas. ¡Ese es el número de descendientes que tendrás!” (Gn 15:5). Pero Abram no veía cómo. Entonces se le ocurrió una idea a su esposa. “El SEÑOR no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva; quizá yo pueda tener hijos por medio de ella” (Gn 16:1). No se especifica qué tanto le disgustó la idea a Abram, pero el caso es que lo hizo. La sierva tuvo un hijo al que llamaron Ismael.

Aún después de los noventa años Abram y Sarai sí pudieron tener un hijo: Isaac. Ya con su propio hijo, los celos se apoderaron de Sarai e hizo que Abram despidiera a la sierva y al bastardo Ismael. Básicamente, considerando la escasa población de la época, Ismael y su madre fueron enviados al desierto a morir. Génesis relata que un ángel los rescató e Ismael forjó su vida en el desierto, se hizo resistente y tuvo como descendencia a los ismaelitas. Eventualmente, de los ismaelitas surgirían los árabes. En tanto que el hijo de Isaac fue Jacob a quien Dios le cambió el nombre por el de Israel.

Ahora bien, ¿quién tiene más derecho a la tierra prometida por Dios? ¿Ismael, primogénito de Abram, aunque bastardo? ¿O Isaac, segundo, pero de la esposa legítima? Podría ser debatible. El punto es que tanto judíos como musulmanes pueden asegurar que Dios prometió la tierra a su antepasado. Abram no supo en la que metió a sus descendientes al aceptar acostarse con la sierva de Sarai.

La situación no para ahí. Abram murió, su hijo Isaac murió y Jacob (Israel) se quedó en la tierra prometida. Pero no vivió ahí todo el tiempo. Resulta que Jacob y sus hijos se fueron a Egipto abandonando la tierra debido a una hambruna. La historia se conoce como la de José el soñador. Y mientras estaban en Egipto, los ismaelitas que andaban por el desierto ocuparon la región. ¿Se vale dejar la tierra prometida y aún decir que les pertenece? ¿De quién es la tierra? ¿Primeros ocupantes, aunque la hayan dejado? ¿Segundos ocupantes al haberla encontrado sola? Sigue sin estar claro.

Y pasaron más cosas: el regreso de Egipto, la salida a Babilonia, el regreso de Babilonia, el Templo de Jerusalén, la expulsión de los romanos, etc. La historia amerita al menos otra entrega.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

