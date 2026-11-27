Aguascalientes registró su segunda defunción por dengue en lo que va del año, luego de que el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica confirmara el fallecimiento de un hombre de 54 años que recibía atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó Marie Salas, directora de Inteligencia en Salud.

El paciente padecía hipertensión arterial desde hacía más de 30 años, además de una enfermedad hepática crónica, condiciones que complicaron su estado de salud tras contraer dengue.

A diferencia de la primera defunción registrada en la entidad, en este caso no hubo automedicación. La primera víctima fue una mujer que consumió antiinflamatorios no esteroideos y esperó seis días para solicitar atención médica, por lo que llegó al Hospital Hidalgo con daños en órganos que no pudieron revertirse.

Salas advirtió que el descenso de las temperaturas puede reducir la población de mosquitos transmisores, pero no elimina el riesgo de contagio, particularmente ante las condiciones de humedad generadas por las lluvias.

Explicó que una hembra puede depositar entre 150 y 200 huevecillos en cada puesta, los cuales pueden permanecer viables hasta por un año. Indicó que las jornadas de nebulización continúan en la entidad, aunque estas acciones únicamente eliminan a los mosquitos adultos expuestos al insecticida, por lo que resulta indispensable eliminar los criaderos dentro de los domicilios.

Respecto al proyecto de control biológico mediante la bacteria Wolbachia, señaló que Aguascalientes se encuentra en la fase de producción de mosquitos y cuenta con la infraestructura necesaria en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, aunque sigue pendiente la entrega de la bacteria por parte de la Federación.