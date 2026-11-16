Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien encabeza la conferencia mañanera en sustitución de la Presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que el martes 17 de noviembre la Mandataria sostendrá en China reuniones bilaterales con Xi Jinping y Mark Carney, Presidente de China y el Primer Ministro de Canadá, respectivamente.

«(La Presidenta) tendrá una intervención con el Presidente de China, a las dos horas de la madrugada de México, y luego como tercera actividad también muy importante la bilateral con el Primer Ministro de Canadá, es a las cuatro horas de la madrugada, de México.

«Muy intensa la labor y la importancia de estas reuniones», dijo la funcionaria durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional,

Además informó que la Presidenta se conectará mañana a la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Cuestionada sobre que encargo especial le dejó la Presidenta, Rosa Icela Rodríguez dijo que coordinar las reuniones con el Gabinete de seguridad.

«Coordinación todo el tiempo como lo hacemos cuando ella está, siempre estamos coordinados y estamos hablándonos entre unos y otros, pero ahora pues estar pendiente de la mañanera de la información y que tengamos una perfecta coordinación entre todos», agregó.

Se reunirá CSP también con directora gerente del FMI

Por su parte, esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó reuniones bilaterales con Singapur y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, como parte de su viaje en China para participar en la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC.

La reunión está programada para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, pero la Mandataria se reunió primero este 16 de noviembre con la comunidad mexicana en esa nación.

Además, será oradora principal en el APEC CEO Summit, en el que participan más de mil de los empresarios más relevantes de la cuenca del Pacífico.