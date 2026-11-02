Rafael Oliver López López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento del mexicano Fernando de Jesús Calvillo Silva, originario de Aguascalientes, a causa del choque de trenes ocurrido el 28 de octubre en España.

«La Secretaría de Relaciones Exteriores informa con profunda tristeza que las autoridades españolas confirmaron el fallecimiento de un connacional en Urba, Toledo, a raíz del accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla el pasado 28 de octubre.

«Las autoridades españolas confirmaron la identidad de la persona que permanecía desaparecida desde dicha fecha», informó la Cancillería en un comunicado.

La Embajada de México en España informaba ayer que mantenía las gestiones para localizar a Fernando de Jesús Calvillo Silva, originario de Aguascalientes, cuyo paradero no había sido confirmado hasta esta mañana.

La SRE agradeció a las autoridades españoles por su apoyo para la ubicación de Jesús Calvillo Silva.

«La Cancillería mexicana agradece todo el apoyo recibido en los últimos días por parte de las autoridades locales para la búsqueda del connacional.

«Asimismo, reconoce a la Guardia Civil y a las demás autoridades españolas por el trabajo realizado en la atención de este lamentable siniestro y que permitió la localización e identificación de las personas desaparecidas, incluida la del nacional mexicano».

La Secretaría expresó sus condolencias y agregó que la Embajada de México en España realiza los trámites necesarios para apoyar con los gastos funerarios y la repatriación de los restos del connacional, conforme a las decisiones de los familiares.

«La SRE, a través de la Embajada de México en España, ha estado prestando asistencia consular a los familiares que viajaron a ese país, y los está acompañando de forma permanente en las gestiones correspondientes que permitan la repatriación de los restos del connacional.

«De igual manera, nuestra Embajada realiza los trámites necesarios para apoyar con los gastos funerarios y la repatriación de los restos del connacional, conforme a las decisiones de los familiares», agregó.

Tras el accidente ferroviario, la Embajada identificó a 12 mexicanos. De ellos, 11 sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta, de acuerdo con una nota informativa difundida el domingo.

El choque de los dos trenes de alta velocidad en España dejó al menos 69 personas muertas y más de 100 heridas.