El Vaticano informó que el pontífice fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar y que durante la intervención quirúrgica se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El Papa León XIV, de 71 años, fue diagnosticado con cáncer de pulmón luego de una intervención quirúrgica realizada este martes 13 de octubre en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar fue confirmado mediante un examen histológico efectuado durante la operación, en la que los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

De acuerdo con el boletín médico difundido por Vatican News, el procedimiento se realizó conforme a lo previsto y no se registraron complicaciones.

«La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos», comunicó la Sala de Prensa de la Santa Sede.

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora explicaron que la extracción del tejido pulmonar tuvo como finalidad realizar una intervención radical, luego de que los estudios previos apuntaran a la posibilidad de un tumor maligno.

«El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios», señala el comunicado médico.

El pontífice permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque la intervención tuvo una duración de unos 90 minutos. Después de la cirugía, despertó sin problemas y permaneció bajo observación antes de regresar a su habitación, ubicada en la décima planta del hospital.

El equipo quirúrgico estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, con la participación de especialistas en cirugía torácica y anestesiología.

El pasado domingo 11 de octubre, León XIV había informado que los médicos detectaron un nódulo localizado en uno de sus pulmones durante revisiones médicas. En ese momento explicó que la lesión se encontraba en una fase inicial y que los especialistas recomendaron retirarla.

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se desarrolla en las células glandulares del tejido pulmonar. Su tratamiento depende de factores como la localización del tumor, su extensión y las condiciones generales del paciente.

Antes de la operación, el Vaticano había estimado que el pontífice permanecería hospitalizado aproximadamente una semana, por lo que sus audiencias públicas fueron canceladas hasta el 20 de octubre.