El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó la detección de influenza aviar AH5N1 en 18 aves silvestres y residentes del Parque Rodolfo Landeros de Aguascalientes, donde fueron implementados cercos sanitarios, medidas contraepidémicas y protocolos de vigilancia para contener la propagación del virus.

Mediante un comunicado emitido el viernes 27 de noviembre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal informó que personal veterinario realizó necropsias y tomó muestras para su análisis. Hasta el momento, no se ha precisado a qué especies pertenecen los 18 ejemplares afectados ni cuántos de ellos fallecieron.

Entre las medidas implementadas se encuentran el resguardo preventivo de las aves que circulan libremente en el parque, la desinfección diaria de las rutas de tránsito y el aislamiento de ejemplares que presenten signos clínicos de la enfermedad.

La autoridad federal sostuvo que las detecciones en el parque de Aguascalientes no representan un riesgo para la avicultura nacional.

La mañana de este sábado 28 de noviembre, a través de sus redes sociales, el Parque Rodolfo Landeros informó que los patos permanecerán durante los próximos días en un espacio de resguardo, donde recibirán atención, alimentación y vitaminas.

Sin embargo, la publicación atribuyó esta medida a la llegada de la temporada invernal, sin hacer referencia a los casos de influenza aviar confirmados por el Senasica un día antes ni a los protocolos sanitarios implementados por la autoridad federal.

Casos de influenza aviar en la región

La detección en Aguascalientes ocurre en medio de la atención sanitaria de otro brote de influenza aviar en el Parque Zoológico de León, Guanajuato, recinto que fue clausurado el pasado 25 de noviembre.

De acuerdo con información publicada por El Heraldo de León, el 20 de noviembre se tenía registro de seis aves fallecidas por la enfermedad, tres pertenecientes al zoológico y otras tres silvestres, además de cuatro ejemplares bajo sospecha que fueron aislados.

Para el 26 de noviembre, la directora del zoológico, Diana Karen Casillas Casillas, informó que se habían confirmado 13 casos positivos, entre ellos patos canadienses, zopilotes, un tigrillo y un mono araña, mientras que otros casos en avestruces permanecían pendientes de confirmación.

La directora reportó también la muerte de más de 10 ejemplares residentes y atribuyó el origen del brote a la llegada de patos canadienses.

Migración de aves y vigilancia sanitaria

El Senasica explicó que durante la temporada otoño-invierno las aves migran hacia el sur del continente y pueden ser portadoras del virus de la influenza aviar, por lo que en este periodo son frecuentes las detecciones en humedales y cuerpos de agua.

En Guanajuato, la secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa, informó el pasado 26 de noviembre que se reforzarían los cercos sanitarios para prevenir la transmisión de la enfermedad hacia las unidades de producción avícola.

La funcionaria señaló que hasta esa fecha no se habían registrado brotes en las granjas productoras de huevo y pollo de Guanajuato, donde se mantiene el monitoreo sanitario bajo las indicaciones del Senasica.

En el caso de Aguascalientes, las acciones de vigilancia se realizan bajo el enfoque de “Una Salud”, que contempla la coordinación entre las autoridades federales de agricultura, medio ambiente y salud para atender los riesgos relacionados con la fauna silvestre, la población humana y la producción avícola.

¿Existe riesgo de contagio en humanos?

La posibilidad de transmisión de la influenza aviar a seres humanos existe, aunque el riesgo es bajo y está relacionado principalmente con la exposición directa a animales infectados o sus secreciones.

En declaraciones publicadas por El Heraldo de León, la directora del zoológico de esa ciudad explicó que la posibilidad de infección en personas es reducida.

“Pues es muy complicado que haya una infección a menos de que tengas contacto directo con las aves y aún así podría ser complicado. Entonces, aunque sí existe la posibilidad de una infección, el riesgo es muy, muy bajo”, explicó.

En el comunicado federal sobre el Parque Rodolfo Landeros no se reportaron infecciones en humanos ni en mamíferos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural exhortó a los responsables de espacios con fauna a reforzar las medidas de bioseguridad y reportar cualquier signo clínico respiratorio, digestivo o nervioso en aves y mamíferos.

Los reportes pueden realizarse a través de la línea telefónica 800 751 2100, mediante WhatsApp al 55 3996 4462 o por correo electrónico a gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.

Hasta el momento, la información difundida sobre el Parque Rodolfo Landeros no precisa cuánto tiempo permanecerán las aves bajo resguardo ni establece una fecha para concluir las medidas de control sanitario.