CDMX.- Luis de Alba se mostró contra Enrique Guzmán frente a varias cámaras de televisión, pues aseguró que es una persona agresiva.

Al preguntarle al comediante por la situación que atraviesa el rockero, agregó que tiene muchos años de conocer al cantante, pero que sus modos no son los mejores.

“Hace muchos años que lo conozco, lo admiro como artista mucho… es de carácter violento. No lo voy a juzgar, como amigo es amigo, pero yo no soy quién para juzgar, pero lo que hizo o están diciendo que hizo es difícil. Yo no lo puedo afirmar ni negar”, dijo.

Aunque no quería soltar prenda, el humorista terminó balconeando a Guzmán y recordó una vez que insultó a Carmen Salinas.

“Lo vi tratar a gente a veces mal, me lastima, me duele como amigo y como admirador de él… ese tipo de amenaza que lanzó y con majaderías amenazando de muerte diciéndole a Carmen Salinas ‘voy a llevar al baile a esa pi$%& vieja'”. (Staff/Agencia Reforma)