CDMX. -José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron su relación después de siete años juntos, noticia que ambos confirmaron a través de un video publicado en redes, donde explicaron que tomaron la decisión desde hace tiempo, pero no se sentían preparados para compartirla públicamente.

La pareja aseguró que se separan de común acuerdo, en buenos términos, con cariño y respeto, principalmente por el bienestar de su hija Tessa, de dos años.

«Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años», expresó el actor.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo dejó claro que, aunque ya no estarán juntos como pareja, ambos continuarán al pendiente de Tessa y compartirán las responsabilidades de su crianza.

El anuncio llega después de varios meses de especulaciones sobre una posible crisis en su relación, especialmente desde que Derbez viajó a Madrid con su hija y Dalay permaneció en México