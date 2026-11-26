Ángela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma

CDMX.- Tras concluir su reinado como Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch confirmó su relación sentimental con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah mediante dos fotografías compartidas en sus historias de Instagram.

En la primera imagen, la tabasqueña aparece luciendo su corona y un vestido plateado con pedrería, mientras Canahuati, vestido con un traje azul marino, la abraza por la cintura.

En una segunda publicación, donde ambos aparecen abrazados dentro de un automóvil, Bosch agradeció al empresario su compañía durante los últimos meses, así como la paciencia, los detalles y el cariño que le brindó durante su reinado.

Los rumores sobre su relación surgieron el pasado 31 de octubre, cuando ambos fueron captados caminando de la mano durante una visita a Mérida, Yucatán. En aquella ocasión, el hondureño también fue visto con un ramo de flores.

Canahuati acompañó a Bosch durante una reunión privada celebrada el lunes en Puerto Rico, como parte de las actividades de despedida de su reinado. Durante el encuentro, destacó la fe, determinación y capacidad de la mexicana para inspirar a otras personas.

Originario de San Pedro Sula, Alejandro Miguel Canahuati Farah pertenece a una familia de empresarios hondureños vinculada con la industria textil y comercial.

Su trayectoria profesional está ligada a Industrias Pacer, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir, donde en 2023 se desempeñaba como subgerente general.

Es hijo de Sandra Farah y Mario Miguel Canahuati, fundador de la empresa familiar y exsecretario de Relaciones Exteriores de Honduras entre 2010 y 2011.