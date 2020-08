Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Angélica Rivera confirmó que regresará a sus labores en la televisión mexicana.

Fue la hija de la ex Primera Dama de México, Sofía Castro, quien hizo que revelara su intención de volver ante las cámaras, aunque no dio detalles al respecto.

“Ma. Que si vas a regresar a la televisión”, le inquirió Sofía a su progenitora, como parte de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó con sus fans en redes sociales.

“Sí”, fue lo único que respondió la estrella de Destilando Amor, quien estaba aparentemente adormilada al lado de su descendiente.

Aunque de momento no se sabe cuándo ni en qué tipo de producción “La Gaviota” hará su nuevo debut en la televisión, Sofía sí detalló que la relación de ella con su padre, José Alberto Castro, ha mejorado bastante en los últimos meses.

“Admiro y respeto esta relación tan cordial y tan bonita que tienen mis papás, que ha pesar de estar separados se llevan bien por nosotras tres, porque tienen tres hijas, y la verdad es que eso a mis hermanas y a mí nos va a dar mucha estabilidad”, indicó.

Angélica y José Alberto se casaron en 1994 y se separaron en el 2008; de su relación sus hijas Sofía, Regina y Fernanda; la famosa después contrajo matrimonio con el ex Presidente Enrique Peña Nieto, de quien se divorció el año pasado, y él ahora sostiene un noviazgo con la modelo Tania Ruiz.

¡Participa con tu opinión!