CDMX.- La veterana actriz Judi Dench reveló que tiene problemas con su visión, algo que ha tenido repercusión en su trabajo, por lo que necesita de una persona que la ayude en todo momento en los sets de filmación.

La estrella de Shakespeare Apasionado (1998) aseguró que para ella es una tragedia perder la vista, pues no está en sus planes retirarse de la actuación y detesta tener que depender de alguien para hacer lo que más le apasiona.

«Quiero decir que ya no puedo ver en el set de una película y no puedo ver para leer. No puedo ver mucho. Pero sé que tengo que lidiar con eso, tengo que continuar. Es difícil para mí si tengo un diálogo largo, todavía no encuentro la manera», comentó la estrella, de 88 años, en una entrevista con el medio británico The Guardian. (Staff/Agencia Reforma)