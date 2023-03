Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque se negó a responder si acatará el fallo del INE que le impidió seguir en la dirigencia del PRI hasta 2024, Alejandro Moreno «Alito» acusó al Gobierno federal de buscar perpetuarse ilegalmente en el poder, de perseguirlo a él con base en calumnias y aseguró que en el 2024 volverán los priistas al poder.

El dirigente celebraba los 94 años del partido. «No fueron tiempos fáciles. Enfrentamos el embate más brutal, la infamia, la calumnia desde el Gobierno de la República y hoy les quiero decir a todos que no nos conocen, que nosotros ni nos doblamos ni nos echamos para atrás, a nosotros nos sobra carácter», afirmó «Alito» en el centro del auditorio, mientras hacía una seña obscena con el hueco de la mano.

«¡Ah huevo!», gritó una mujer parada en el pasillo central del auditorio.

«Ni un voto al margen de la ley y ni un voto a Morena, ni un voto a quien impida la transición democrática del poder presidencial, ni un sólo voto a los destructores de la Nación, a los verdugos de la Constitución. El voto, la democracia y la constitución no se tocan; y si se atreven, aquí estamos para defenderlos», siguió «Alito».

Los priistas festejaron anoches 94 años de su partido, un festejo en su sede con 700 invitados, entre especiales y porristas, que transitó del victimismo a la soberbia, de la confianza absoluta a la advertencia de que el 2024 puede que sea su última oportunidad, de la presunción del saneo de sus finanzas al reconocimiento de que tendrán que sacar un préstamo por 100 millones de pesos para las campañas de Coahuila y el Estado de México.

«No nos han enterrado a nosotros, quienes nos hemos levantado, quienes nos han perseguido, nos han señalado sin tener motivo, las promesas vacías y cantos de sirena no los escuchamos de este lado», dijo el Gobernador de Durango, Esteban Villegas, en el primero de los discursos.

«Los priistas verdaderos estamos trabajando para demostrar en las próximas elecciones que sin nosotros, la fórmula les falla, que sí nos necesitan, que necesitan nuestra fuerza, nuestra historia, nuestro paso firme porque nosotros siempre entregamos buenos resultados. Volvamos al origen, porque esta puede ser la última oportunidad para escribir un capítulo rebosante de luz», agregó.

El festejo se adelantó de hora por temor al ruido que armaría la guerra de sonideros en la Alcaldía Cuauhtémoc, del otro lado de la calle. De sus 13 senadores apenas llegaron tres. Estuvo el coordinador de sus diputados, Rubén Moreira, la candidata del Estado de México, Alejandra del Moral, y el Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba. El ex dirigente nacional José Murat.