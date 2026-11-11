Iris Mariana Morales Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Migrantes que avanzan en una nueva caravana por Chiapas confían en que podrán ingresar a Estados Unidos tras la victoria demócrata.

«Como va perdiendo (Donald) Trump, ahora sí voy en la caravana, quiero entrar a EU», afirmó a Grupo REFORMA una mujer guatemalteca que lleva al menos dos años en Tapachula y buscaba integrarse al contingente que partió el pasado 3 de noviembre desde Honduras, el mismo día de las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Desde entonces, la caravana ha sumado más personas a su paso por Guatemala y por esta frontera sur. Se calcula que actualmente está conformada por unas mil personas. De acuerdo con los testimonios, este martes un grupo de al menos 80 migrantes intentó incorporarse al contingente, pero habría sido detenido por el Instituto Nacional de Migración antes de entrar a Tapachula.

El migrante Billy Noe Martínez Colindre, quien afirma haber sobrevivido a la masacre de los 72 migrantes perpetrada por el grupo criminal Los Zetas en Tamaulipas, en 2010, también espera que la victoria demócrata pueda favorecerlos.

La ofensiva migratoria de la Administración Trump fue uno de los factores del revés republicano en las pasadas elecciones.

«Se debe a que hay mucha pobreza en nuestros países, por eso salimos, y ahora, con las elecciones de Estados Unidos, muchas personas pensamos que pueden favorecernos, por eso siguen sumándose gente, ya nos espera otro grupo en Huixtla», indicó.

A un costado de la iglesia católica «La Cripta», sobre la plancha del parque «Bicentenario», en la zona centro, los migrantes habían descansado desde el lunes, cuando entraron a esta ciudad por el puente del río Suchiate. En ese punto, otro grupo de al menos 40 centroamericanos ya los esperaba para sumarse a la caravana.

En los alrededores de la plancha del parque «Bicentenario», rodeada de taquerías y cafeterías, además de las combis del transporte público, hay un techo de cemento en el centro, con árboles alrededor. Algunos migrantes encontraron ahí agua para lavar sus prendas y aprovecharon el calor para dejarlas tendidas y secarlas.

«Aquí estamos agrupados y sentados los Nicaragüenses. Vienen también Colombianos, Centroamericanos y Dominicanos», dijo Yajaira Solis, una madre soltera de 24 años con carrera técnica en administración de empresas.

«Vengo migrando sola, pero veo que vienen más de 10 mujeres embarazadas y niños, solo queremos trabajar».

A su lado está Joanner David, de 20 años, también de Nicaragua.

«Yo me vine en la caravana porque en mi país no hay trabajo, me gradué hace un año de enfermero. Gracias a que han ganado los demócratas hay posibilidades de que abran las fronteras», dijo.

En el otro extremo se encuentran Emerson Vazquez López, su esposa, Gloria Amaya Bardales, y sus dos hijas, de 5 y 3 años, originarios de Honduras.

«Cuando entramos a México por Hidalgo (Ciudad Hidalgo), ahí se unieron otras 100 personas. Ahora esta caravana ha crecido, me atrevería a decir que somos más de mil personas, la gente tiene la esperanza de que tras el gane de los demócratas nos dejen entrar».

En el contingente también viajan personas que fueron deportadas de Estados Unidos este año. Jordi Sevilla Reyes, de Nicaragua, se dedica a cortar el cabello a otros migrantes y dijo que no quiere ir a EU. En cambio, Erick Ruiz Romero, también nicaragüense y deportado, espera que los demócratas le permitan entrar.

«Vamos con la bendición de Dios, estamos seguros que se unirán más personas a esta caravana, porque los demócratas nos abrirán las puertas», gritó un migrante del contingente, mientras avanzaban rumbo al poblado de Álvaro Obregón, a unos 45 minutos en vehículo de Tapachula.