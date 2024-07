Confían en su talento

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

XALAPA, Veracruz. – Nina Rubín ha demostrado que heredó la vena artística de sus padres, Andrea Legarreta y Erik Rubín. A sus 17 años está planeando sacar un libro con dibujos sobre psicología y a la par compone música alternativa-ambiental.

Además, la joven forma parte de la telenovela El Precio de Amarte y agradece la libertad que le dan sus progenitores para trazar su carrera.

«Constantemente mis papás me están escribiendo: ‘¿Cómo vas (con las grabaciones)?’. Les marco en las noches para platicarles. Es muy bonita esta libertad que me están dando, y su confianza es muy liberadora para poder decir: ‘Puedo sola, este es mi trabajo y esta es mi carrera, lo estoy haciendo por mi cuenta y me apoyan’.

«Confían tanto en mí que me dejan hacer mis cosas y me dan esa libertad porque saben que me educaron con valores firmes y que no se rompen. Mi mamá, mi papá y mi hermana tienen su carrera individual, igual yo porque cada uno somos diferentes y tenemos algo que dar», dijo Rubín, en entrevista.

Rubín busca abrirse camino en el dibujo con pluma, con el que, considera, pasa por una catarsis en la que se puede expresar. También tiene su faceta como compositora y anteriormente fue coautora de algunas canciones de su hermana Mía, y ahora se encuentra creando música alternativa-ambiental.