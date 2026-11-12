Alfredo González Agencia Reforma

MONTERREY, NL: En un lapso de tres meses, el Gobierno estadounidense reduciría o incluso eliminaría los aranceles al acero, aluminio y el sector automotriz mexicanos para dar paso a la renovación del T-MEC en mayo próximo, anticipó Juan Carlos Baker, socio de la firma Ansley Consultoría Internacional.

«Ahora que ha cambiado el Congreso en EU quedaron muy claros la inflación y los costos relacionados con los aranceles como gran factor de la derrota del Partido Republicano», indicó en un panel de discusión dentro del Base Tour 2026, un encuentro con clientes de Banco Base como celebración de su 40 aniversario.

«El Gobierno mexicano tiene más armas para reforzar el caso de que si hay un país que merece tener aranceles cero, o por lo menos menores, es México, cuyas exportaciones a EU crecieron un 40% anual», sostuvo el también ex negociador del T-MEC.

Consideró que en la retórica alrededor del Tratado parecería que hay un nulo avance en las negociaciones.

«Pero ya hay negociaciones técnicas entre los Gobiernos mexicano y estadounidense que encaminan a contar con una renovación del T-MEC por 16 años más y sin revisiones anuales», expuso.

«En mayo, una vez que ambos países acuerden extender el T-MEC, habría un panel de discusión técnica que seguramente tomará tiempo, por lo que la vigencia del nuevo acuerdo podría iniciar hasta el 2028».

Baker agregó que esas mesas de discusión técnica en el T-MEC definirán muchos aspectos en política energética que se definirán en el acuerdo comercial.

Aparte, Carlos Ramírez, socio director de la consultora Integralia, advirtió que el resultado de las elecciones intermedias del 3 de noviembre en EU también traerá mayor presión política del Presidente Donald Trump hacia México que pudiera exigir dar marcha atrás a parte de las 28 reformas constitucionales del Gobierno mexicano que generan incertidumbre a la inversión.

«La política nos impacta desde EU, pero la política doméstica juega como una fuerza contraria que impide desarrollar el potencial mexicano, son dos fuerzas en sentido contrario», indicó.