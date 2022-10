Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A unos días de que se revelara una serie de padecimientos de salud, inclusive un riesgo de infarto en enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está seguro de poder terminar su Gobierno.

«Va a seguir habiendo trabajo, mientras estemos con vida, porque yo estoy seguro que vamos a terminar nuestro Gobierno, porque nos va ayudar el Creador y nos va a ayudar la naturaleza y nos va ayudar la ciencia», sostuvo en un discurso ante obreros de la refinería de Tula, Hidalgo.

«Y ya me faltan dos años, pero es muchísimo, muchísimo tiempo, porque no trabajo ocho horas, trabajo 16 horas diarias, los siete días de la semana, por eso es como si me faltaran todavía cuatro años, estos dos van a convertirse en cuatro, y vamos a inaugurar esta obra (una planta coquizadora) y muchas obras más todavía», añadió.

Durante su gira de fin de semana por refinerías en rehabilitación, López Obrador llegó tarde a la de Tula, donde decenas de obreros lo esperaron, por lo que dio un discurso, el cual fue compartido en las redes sociales del Mandatario.

La semana pasada, entre los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se revelaron informes sobre la salud del Presidente, entre ellos, diagnósticos de gota, hipotiroidismo y «angina inestable de riesgo grave».

Ante los obreros con overoles anaranjados, López Obrador sacó también el tema de la reelección, aunque para rechazar esa opción.

«No a la reelección, porque yo soy maderista. Acuérdense: ‘sufragio efectivo, no reelección’, pero vamos a dejar las bases bien fincado el cambio para que ya no puedan darle marcha atrás. Nunca más un México para una minoría rapaz, nunca más un México que le dé la espalda al pueblo, nunca más la corrupción, nunca más el clasicismo, nunca más el racismo», dijo.

El Presidente dijo que la modernización de la refinería de Tula es necesaria pues esa región es de las «más contaminadas en el mundo» y, según sus cuentas, con la planta coquizadora que se construye ahí habrá menos emisiones.

Adelantó que volverá a supervisar el avance de la rehabilitación cada dos o tres meses. «Porque orden dada no supervisada sirve para.. ¡para nada!», señaló.

Previo a su visita a Tula, el Presidente estuvo en la refinería de Salamanca. En ambas supervisiones estuvo acompañado por los Gobernadores de Hidalgo y Guanajuato.

RECLAMO AZUL

El Presidente López Obrador llegó a supervisar la rehabilitación de la refinería de Tula, donde trabajadores de la cooperativa Cruz Azul le solicitaron ayuda para reconectar de electricidad a la planta cementera.

Debido a la disputa legal por la dirigencia de la cooperativa, presidente del Consejo de Administración y representante legal solicitó la desconexión de la electricidad, con lo que se quedaron sin luz no sólo en la planta, sino en comunidades cercanas, según aseguró el cooperativista Hilario González Luna.