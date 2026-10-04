El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que existen condiciones para que Acción Nacional conserve la gubernatura de Aguascalientes en las elecciones de 2027, al atribuir esta posibilidad al desempeño de la administración de Tere Jiménez Esquivel y al trabajo de los gobiernos panistas en la entidad.

Durante su asistencia al cuarto Informe de Gobierno de la mandataria estatal, Romero Herrera sostuvo que los resultados de la actual administración serán determinantes para que el PAN mantenga el respaldo ciudadano. Señaló que Aguascalientes representa para Acción Nacional un referente por las condiciones de seguridad, crecimiento y gobernabilidad que, desde su perspectiva, se han alcanzado durante los gobiernos panistas.

El dirigente nacional del PAN incluyó a Aguascalientes entre las entidades gobernadas por su partido que, dijo, representan el modelo que Acción Nacional pretende mantener, junto con Chihuahua, Guanajuato y Querétaro.

A pesar de la cercanía de la elección de 2027 y de los distintos nombres que han comenzado a posicionarse dentro del PAN en Aguascalientes, Romero Herrera evitó pronunciarse a favor de alguno de los aspirantes a la candidatura a la gubernatura.

Al ser cuestionado específicamente sobre el senador Juan Antonio Martín del Campo, señaló que existen diversos perfiles con trayectoria y capacidad para competir por la postulación. También mencionó a Leonardo Montañez y a otras figuras panistas, tanto hombres como mujeres, y sostuvo que la decisión corresponderá a las instancias del partido.

Cuestionado directamente sobre quién es su “gallo” para la contienda, respondió: “Mi gallo o mi gallina habrá de ser quien quede”.

Con ello, el dirigente nacional evitó anticipar una definición sobre la candidatura panista y dejó en manos del proceso interno la selección del perfil que competirá por la gubernatura.