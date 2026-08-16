Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- La puesta en escena de La Novicia Rebelde conecta con el público mexicano por sus temas de esperanza, amor, familia y unidad ante la adversidad, afirmaron sus protagonistas, Cayleigh Capaldi y Kevin Earley. El musical celebra el aniversario 65 de su estreno original con funciones hasta este domingo en el CCT1.

La historia sigue a María Rainer, una novicia que se convierte en institutriz de los siete hijos del capitán Georg von Trapp, un viudo que abandonó la música tras la muerte de su esposa. La convivencia transforma a ambos y da paso al amor.

Capaldi destacó que María representa la autoaceptación, el amor propio y la búsqueda de una vocación. Earley señaló que la unidad familiar tiene especial resonancia en México.

La producción, dirigida por Jack O’Brien, se presenta con subtítulos y aborda la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938. Capaldi celebró la respuesta del público.