Conecta el estado con Silicon Valley

La participación del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) en una convención realizada en Oakland, California, permitió establecer nuevos contactos con representantes de Silicon Valley y Nuevo México interesados en conocer proyectos y modelos de vinculación desarrollados en la entidad.

Guillermo Hernández Duque, asesor de Educación del CCEA, explicó que la delegación participó como invitada especial en la 47.ª Convención Anual de la California Hispanic Chambers of Commerce y en actividades del Consejo de Negocios de Canadá, Estados Unidos y México.

Entre los principales resultados destacó el acercamiento con representantes de la Cámara de Comercio de San José, California, quienes propusieron reuniones y visitas mutuas para explorar oportunidades en innovación, tecnología, empresas y desarrollo económico.

También hubo contacto con una representante del Departamento de Desarrollo Económico de Nuevo México, interesada en conocer y eventualmente replicar los esquemas de vinculación que el CCEA mantiene con Arizona y California.

Hernández Duque señaló que el objetivo es convertir estos acercamientos en proyectos y oportunidades de negocios para Aguascalientes.

Entre las posibilidades identificadas figuran mecanismos de acreditación para contadores y abogados, alternativas de seguros internacionales y financiamiento para empresas binacionales y trinacionales.

La delegación presentó además las condiciones que ofrece Aguascalientes y estableció contacto con compañías internacionales, entre ellas Alibaba, que, según lo informado, analiza ampliar sus operaciones en México.