Una conductora de 28 años resultó lesionada luego de estrellar su automóvil contra un poste de alumbrado público durante la noche del jueves, en el fraccionamiento Hacienda San Marcos.

El accidente se registró alrededor de las 23:40 horas sobre avenida Hacienda Santoral, a la altura del coto Hacienda Santoral 128, donde elementos de la Policía Vial encontraron un Volkswagen sedán, modelo 2005 y con placas del Estado de México, con daños tras el impacto.

De acuerdo con la información recabada, Cecilia, de 28 años, circulaba de oriente a poniente por el carril central de dicha avenida cuando perdió el control del volante hacia su izquierda.

El ángulo delantero izquierdo del vehículo golpeó primero la guarnición del camellón central. Sin embargo, el automóvil continuó avanzando hasta impactarse de frente contra un poste de alumbrado público, donde finalmente quedó detenido.

Paramédicos acudieron al sitio y valoraron a la conductora, quien posteriormente fue trasladada en código verde al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS para recibir atención médica.

El automóvil accidentado fue retirado con una grúa y llevado a la pensión.