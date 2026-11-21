Un automovilista perdió el control de su vehículo, se estrelló contra un muro de contención y terminó volcado sobre el toldo cuando circulaba por el bulevar a Zacatecas, a la altura del fraccionamiento Trojes de Alonso. Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor salió ileso.

El percance ocurrió en el cruce de los bulevares a Zacatecas y Luis Donaldo Colosio Murrieta, donde un automóvil Kia, tipo hatchback, modelo 2023, color blanco, terminó con severos daños materiales.

De acuerdo con la información recabada por elementos de la Policía Vial Municipal, César, conductor de la unidad, se desplazaba de sur a norte sobre el bulevar a Zacatecas cuando, al llegar al mencionado crucero, perdió el control del volante y chocó contra un muro de contención.

La fuerza del impacto provocó que el automóvil volcara y quedara con las llantas hacia arriba.

Oficiales de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y confirmaron que no había personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 80 mil pesos. Finalmente, una grúa retiró el automóvil siniestrado y lo trasladó a una pensión.