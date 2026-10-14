Un automovilista de 31 años, identificado como Sergio, terminó a disposición del Juzgado Cívico luego de provocar un aparatoso choque al ignorar la luz roja de un semáforo mientras conducía en estado de ebriedad, en el fraccionamiento Misión de Santa Lucía, al sur de la ciudad de Aguascalientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas, en el cruce de las avenidas Héroe Inmortal y Ajedrecistas, donde se vieron involucrados dos automóviles blancos.

De acuerdo con las diligencias de la Policía Vial, Sergio conducía un Chevrolet Chevy, modelo 1999, sobre Ajedrecistas, de poniente a oriente. Sin embargo, al llegar al cruce con Héroe Inmortal, se pasó el alto marcado por el semáforo y se atravesó al paso de un Nissan V-Drive, modelo 2025.

Esta última unidad era conducida por Ángel, también de 31 años, quien circulaba de sur a norte por el carril central de Héroe Inmortal. El impacto se produjo entre las partes delanteras laterales de ambos vehículos.

Paramédicos acudieron al sitio y valoraron a los ocupantes de las dos unidades, pero ninguno presentó lesiones que ameritaran traslado a un hospital.

Durante la intervención, los oficiales detectaron que Sergio conducía alcoholizado, por lo que fue puesto a disposición del Juzgado Cívico.

Ambos automóviles fueron retirados mediante una grúa y enviados a una pensión. Los agentes elaboraron las infracciones correspondientes por conducir en estado de ebriedad y no respetar la luz roja del semáforo.