Un aparatoso accidente registrado la noche del viernes en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Héroe Inmortal dejó tres personas lesionadas, daños en dos vehículos y afectaciones a un establecimiento comercial. El presunto responsable, un joven de 19 años, conducía alcoholizado y a exceso de velocidad.

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando Emilio “N”, al volante de un Chevrolet Spark modelo 2026, circulaba de oriente a poniente por el Segundo Anillo de Circunvalación.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, el automovilista presuntamente ignoró la luz roja del semáforo al llegar al cruce con Héroe Inmortal, por lo que su unidad fue embestida en el costado izquierdo por un Nissan gris, modelo 2025, que avanzaba de sur a norte.

La fuerza del impacto hizo que el Chevrolet saliera proyectado hacia la derecha, donde derribó cuatro bolardos instalados en el área peatonal, antes de estrellarse de frente contra el portón de un negocio.

En el Nissan viajaban tres personas que resultaron lesionadas. El conductor, Pedro, de 28 años, fue trasladado a la Clínica de la Salud, mientras que sus acompañantes, María, de 45 años, y Brenda, de 38, fueron llevadas al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS. Los tres fueron reportados en código verde.

Emilio fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que ambos automóviles terminaron en la pensión vehicular.