Conductor de plataforma localiza a adulto mayor desaparecido

Luego de varios días sin que su familia tuviera noticias de él, don Benjamín, un hombre de 87 años que contaba con un boletín de búsqueda, fue localizado en la zona sur de Aguascalientes gracias a la intervención de un conductor de plataforma.

El adulto mayor había sido visto por última vez en el norte de la ciudad. Sus familiares señalaron que días atrás acudió a una tienda de autoservicio, pero posteriormente perdieron contacto con él, por lo que comenzaron a buscarlo y se emitió el correspondiente boletín de búsqueda.

Elementos de los distintos destacamentos de la Policía Municipal de Aguascalientes se sumaron a las labores para dar con su paradero.

La búsqueda dio un giro cuando un conductor de plataforma encontró a don Benjamín en el sur de la capital y decidió trasladarlo a las instalaciones del destacamento Insurgentes, donde fue recibido por los uniformados.

Al verificar sus datos, los policías confirmaron que se trataba del hombre de 87 años que era buscado por sus familiares, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para realizar los trámites correspondientes.

Finalmente, sus seres queridos acudieron al destacamento Insurgentes, donde pudieron reencontrarse con don Benjamín, poniendo fin a los días de incertidumbre sobre su paradero.