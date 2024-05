La conductora de un vehículo cambió de carril sin precaución, lo que provocó que se impactara con un motociclista que no logró frenar a tiempo.

El desigual choque tuvo lugar el domingo a las 11:45 de la mañana en la avenida Montenegro, en el fraccionamiento Trojes de Oriente II. Policías viales de Aguascalientes acudieron al lugar del accidente.

En este incidente estuvo involucrado un automóvil Volkswagen Jetta, modelo 2019, color gris y con placas de circulación de Aguascalientes, conducido por una mujer identificada como Lorena. El vehículo se desplazaba por la avenida Montenegro de oriente a poniente.

Al llegar entre las calles La Peña y Trojes de Betulia, la conductora cambió de carril sin tomar precauciones, lo que provocó que invadiera el carril por donde circulaba una motocicleta marca Itálika, modelo 2024, color negro y con placas de circulación de Aguascalientes, conducida por un joven llamado Erick. Debido a la brusquedad de los acontecimientos, Erick no pudo frenar a tiempo y terminó impactándose, cayendo al suelo de manera aparatosa.

Afortunadamente, el motociclista sólo sufrió algunos golpes menores y no necesitó ser trasladado a algún hospital.