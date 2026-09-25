Andrea Ahedo Tellez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El operador de una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) condujo en estado de ebriedad y se impactó contra varios vehículos al intentar escapar.

De acuerdo a primeros reportes, el hombre chocó contra a al menos seis automóviles por calles de la Alcaldía Azcapotzalco.

El usuario Oswi Stunt grabó la persecución a la ambulancia de traslados programados, en la que se exhibe que va a exceso de velocidad y frena hasta que choca contra una banqueta, en la Colonia Nueva Santa María.

El motociclista le pide que se baje de la unidad pues está ebrio, pero este hombre lo niega a pesar de su evidente estado.

Finalmente se baja de la unidad y segundos después policías se aproximan al operador.

En otro video se observa al hombre tambaleándose a un costado de la ambulancia.